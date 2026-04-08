Стоичков: Преговаряме с "Милан" и "Барселона" за отриването на новия стадион на ЦСКА

Великият Христо Стоичков заяви след края на детския международен турнир в Етрополе, че италианския гранд "Милан" е един от клубовете, с които ЦСКА води преговори за откриването на новия стадион „Българска армия". Легендата на българския футбол лично води разговори с "Барселона" за мач с ветераните на „червените", предава БТА.

"Щом е излязла информация за "Милан", значи има истина. Ще се опитаме да направим голям празник - не само за първия отбор, но и за ветераните. Водим разговори и с други големи клубове, "Барселона" е един от тях.

Новата база на ЦСКА ще бъде едно от най-модерните съоръжения в региона. Ще има нови терени, съблекални, бази за подготовка и условия за развитие на децата. Целта е всички да бъдат събрани на едно място, за да се създаде истинско чувство за отбор и семейство", заяви Христо Стоичков.

"Работя по програма на ФИФА, която цели да върне футбола в училищата. Трябва да извадим децата от телефоните и да ги върнем към спорта. Когато усетят играта, те сами ще разберат колко е важна. Много важна е ролята на институциите. Не става само с училищата – необходимо е съдействие от Министерството на спорта и цялата държава. Школата на Джика Хаджи е една от най-добрите в региона. Те имат отлична база, много терени и силна организация. Оттам излизат национални състезатели. Това е модел, към който се стремим и ние", каза още Стоичков