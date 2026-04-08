Футболист на детския "Пирин" бит в хотел в Смолян

Футболист на детския "Пирин" е бит в хотел в Смолян, където е на турнир, съобщиха от клуба. Тимът от Благоевград взe решение да се оттегли от турнира след инцидента, при който е било посегнато на дете от школата.

По неофициална информация едно то децата е тичало в коридора на хотела и вдигало шум. Тогава ръководител на друг от участващите в турнира клуб се нахвърлил върху него и го набил.

"Подобни прояви са абсолютно недопустими. Детският футбол следва да бъде среда на уважение, възпитание, сигурност и достойнство, а не място, в което деца са поставяни в риск. ПФК Пирин Благоевград категорично осъжда случилото се и заявява с цялата си отговорност, че ще предприеме всички необходими правни действия, за да защити своите деца, тяхната сигурност, чест и достойнство.

За нашия клуб няма по-висша отговорност от тази да пази своите деца и да отстоява ценностите, върху които се гради спортът. ПФК Пирин Благоевград няма да направи компромис, когато става въпрос за безопасността и достойното отношение към своите състезатели", се казва в официално изявление от клуба.