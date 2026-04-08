ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на отдел "Борба с наркотрафика": Смъртността...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22626366 www.24chasa.bg

Пет отбора от Англия ще участват в Шампионската лига следващия сезон

1088
Халфът на "Арсенал" Кай Хаверц вкарва победния гол за 1:0 над "Спортинг" в Лисабон. Снимка: Ройтерс

Пет английски клуба ще имат право на участие в Шампионската лига на УЕФА за сезон 2026/27 чрез класирането си във Висшата лига. Допълнителното място в най-престижния европейски клубен турнир през следващия сезон бе спечелено благодарение на победата на "Арсенал" с 1:0 над "Спортинг" в Лисабон в първия мач от четвъртфиналите.

С разширяването на финалите на Шампионската лига до 36 отбора, две допълнителни места ще бъдат присъдени на отбори от държави, чиито клубове са натрупали най-много точки от коефициента на УЕФА. Победата на "Арсенал" довежда общия брой точки за английските клубове през сезон 2025/26 до 25 013. Германия и Испания ще се борят за другото място.

В момента "Ливърпул" е пети в класирането на Висшата лига с 49 точки, следван от "Челси" (48 точки), "Брентфорд" и "Евертън" (по 46 точки).

Халфът на "Арсенал" Кай Хаверц вкарва победния гол за 1:0 над "Спортинг" в Лисабон. Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

