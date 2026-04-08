Шефът на отдел "Борба с наркотрафика": Смъртността...

Защитник на "Реал": Подарихме и двата гола на "Байерн"!

Антонио Рюдигер позира с фланелката на "Реал". Снимка: клубен фейсбук

Защитникът на "Реал" Антонио Рюдигер изтъкна грешките в защита като причина за загубата с 1:2 от "Байерн" в първия мач от четвъртфиналите на Шампионската лига.

"Излязохме за второто полувреме и те веднага вкараха. Бих казал, че подарихме и двата гола на "Байерн". Трябва да играем по-добре. Преди мача говорихме да не даваме топката, защото е изключително опасно на това ниво. Едно нещо, което трябваше да правим по-често беше да стреляме. Но най-добрият им играч беше Мануел Нойер! Във всеки случай, все още имаме надежда да си върнем резултата в Мюнхен", каза Рюдигер пред репортери след мача.

Реваншът ще се проведе след седмица, на 15 април, на „Алианц Арена".

Още от Футбол

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)