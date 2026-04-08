Мбапе се доближи на два гола от Раул при голмайсторите в Шампионската лига

684
Нападателят на "Реал" Килиан Мбапе се бори да топката в четвъртфинала на Шампионската лига с "Байерн". Снимка: Ройтерс

Нападателят на "Реал" Килиан Мбапе отбеляза гол в първия мач от четвъртфинала на Шампионската лига на УЕФА при домакинската загуба с 1:2 от "Байерн". Този гол беше 69-ият за французина в турнира, с което той се доближи до две попадения от бившия играч на "Реал" и "Шалке" Раул Гонсалес.

Бившият нападател на "Манчестър Юнайтед" и "Реал" Кристиано Роналдо оглавява вечната класация при голмайсторите в Шампионската лига със 141 гола, следван от Лионел Меси (129). Челната тройка се допълва от Роберт Левандовски (109), който преди това е играл за "Борусия" (Дортмунд) и "Байерн", а сега е в "Барса".

На седмо и осмо място след Мбапе са Томас Мюлер ("Ванкувър Уайткапс") и нападателят на "Манчестър Сити" Ерлинг Холанд с по 57 гола.

