"Линкълн Сити" се завърна в Чемпиъншип след 65 години

"Линкълн Сити" си осигури промоция в Чемпиъншип за първи път от 1961 г., след като победи "Рединг" с 2:1. Разликата до третото място е 19 точки, като остават шест кръга. Така отборът на Майкъл Скубала си осигури промоция за второто ниво в английския футбол предсрочно.

Клубът в момента води в лигата с 12 точки и е сериозен претендент за спечелване на шампионата - първата им победа на това ниво от 1952 г. Освен това, "Линкълн" продължава впечатляващата си серия без загуба - 24 поредни мача (19 победи и пет равенства).

Този сезон "Линкълн Сити" се превърна в най-добрия в лигата по всички ключови показатели. Отборът е загубил само веднъж у дома и разполага и с най-ефективната атака и най-надеждната защита.

Сред клубовете с история във втора дивизия само "Крю Александра" чака по-дълго, за да се завърне - повече от 100 години.