Следят с дрон за нарушения на реда по време на пловдивското дерби на Колежа

Видеокамери и дрон ще следят за нарушители на реда на днешното пловдивско дерби на стадион "Христо Ботев", съобщават от МВР.
Двубоят започва в 20,30 часа, а от полицията приканват зрителите да се възползват от по-ранното отваряне на входовете – в 18.30 часа, за да се избегне забавяне на пропускателния режим.
На изградените контролни пунктове полицейски служители ще извършват щателни проверки и до трибуните няма да се допускат лица без билети, употребили алкохол или наркотични вещества, носещи забранени от закона предмети, както и малолетни без придружител.
Служителите на реда ще следят за предотвратяване на противообществени прояви и около спортната зона и на територията на целия град. Ангажираните за това патрули от структурите на областната дирекция и придадени сили от Дирекция "Жандармерия" същевременно ще подпомагат и пътната безопасност.
Във времевия интервал от 18 ч до 24 часа е предвидена възможността за поетапно спиране на движението в следните участъци от уличната мрежа:
- бул. „Източен", от кръстовището с бул. „Княгиня Мария Луиза" до кръстовището с бул. „Санкт Петербург";
- ул. „Богомил", от кръстовището с бул. „Източен" до кръстовището с ул. „Лев Толстой";
- ул. „Варшава", от кръстовището с ул. „Богомил" до кръстовището с ул. „Славянска";
- ул. „Лев Толстой", от кръговото кръстовище с ул. „Димитър Ризов" до кръстовището с ул. „Богомил".
Организиран е и полицейски съпровод на привържениците на гостуващия отбор, които ще тръгнат от сборен пункт на стадион "Локомотив" и ще преминат по ул. "Лев Толстой" и ул. "Богомил".