Обявиха националките за Косово, 17-годишна нападателка с първа повиквателна

Селекционерът на женския национален отбор на България Калоян Петков определи групата от футболистки за предстоящите двубои от Лига C, група C2 в европейските квалификации за Световното първенство по футбол за жени 2027.

На 14 април "лъвиците" приемат тима на Косово от 17.00 ч. на стадион "Александър Шаламанов" в София, а четири дни по-късно гостуват на същия съперник, като двубоят е с начален час 19.00 българско време.

Косоварките са на върха в група J на Световните квалификации с 6 точки от два мача, България и Хърватия следват с по 3, а Гибралтар е на дъното без актив.

Голямата липса в състава е нападателката на румънския шампион "Фарул" (Костанца) Димитра Иванова, която получи сериозна контузия и ще бъде извън терена за дълъг период от време.

За първи път в отбора е извикана 17-годишната сензация в атаката на "Етър" (Велико Търново) Зорница Коева. Тя е голмайсторка на девическия национален отбор.

Състав на женския национален отбор на България за мачовете с Косово през април:

Вратарки:

Габриела Генова (ПФК Лудогорец), Милена Караколева (ФК Спортика), Александра Йорданова (Гилхинг Алгерсрийд, Германия)

Защитнички:

Николета Бойчева (Фарул Констанца), Нора Димитрова (ПФК Лудогорец), Бианка Демирова (ПФК Лудогорец), Божидара Иванова (ФК НСА), Теодора Тодорова (ПФК Лудогорец), Кристиана Караиванова (Фрозиноне, Италия), Йоана Станкова (Лумедзане, Италия), Йоанна Попова (ФК НСА)

Полузащитнички:

Симона Стефанова (Тун, Швейцария), Лора Петрова (Дона Рома), Ивана Найденова (Фрозиноне), Здравка Парапунова (Раперсвил-Йона, Швейцария), Исмигюл Ялчинер (Чекмеккьой), Рона Михайлова (ФК НСА)

Нападателки:

Евдокия Попадинова (AEK), Полина Ръсина (ФК НСА), Александра Янева (Макаби Хадера, Израел), Полина Демирова (ПФК Лудогорец), Антонина Шопска (Лудогорец), Зорница Коева (Етър).