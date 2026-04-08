Стана ясно срещу кои отбори в групата България ще защитава европейската си титла

Националният отбор на България за волейболистки до 18 години ще се изправи срещу Литва, Унгария, Германия, Нидерландия, Финландия, Гърция и Франция в груповата фаза на европейското първенство през юли, отреди тегленият днес жребий.

В другата група са отборите на Италия, Турция, Полша, Белгия, Латвия, Испания, Чехия и Исландия.

Първите два отбора от всеки поток се класират директно за финалната четворка, а петият и шестият ще получат директни квоти за световното първенство по ранкинг.

Националният отбор на България за жени под 18 години е актуалният европейски шампион в тази възрастова група.

Тимът, воден от селекционера Атанас Петров, се класира след втория квалификационен турнир в София, постигайки победи в мачовете срещу Швеция, Румъния и Гърция.

Евро 2026 ще се проведе между 1 и 12 юли в Литва и Латвия.