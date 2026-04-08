Само 10 отбора в света залагат повече на футболисти под 21 г. от "Септември"

Столичният "Септември" може и да се бори за оцеляване в Първа лига, но не може да се отрече, че отборът налага упорито млади футболисти, като това не остава незабелязано. Септември е на 11-о място в света сред най-добрите 50 първенства по отборите, в които играчи под 21 години са изиграли най-много минути, сочи 541-вият доклад на Футболната обсерватория, базирана в Швейцария, която показва интересни тенденции, базирайки се на статистика и ясни критерии.

"Септември" е използвал през последните пет години 45 футболисти под 21 години, като те са получили 23,4% от игровите минути. Играчи между 21 и 24 години имат 41,9% от игровите минути, между 25 и 28 години - 20,2%, а над 29 години - само 14,5%, предава БТА.

Убедителен лидер в класирането е датският "Нордшеланд" с 44,7% игрови минути за футболисти под 21 г., втори е словашкият "Жилина" с 35,5%, а трети - "РБ Залцбург" от Австрия - с 35%. В Топ 10 влизат още словашкият "Тренчин" (29,4%), украинският "Рух" (Лвов) (27,7%), словашкият "Железиарне Подбрезова" (25,5%), "Дефенсор" от Уругвай (25,4%), нидерландските "Гронинген" (25,3%) и "Волендам" (25,3%) и "Форталеса" от Колумбия (24,1%).

От големите клубове "Аякс" е 15-и (22,3%), "Андерлехт" - 17-и (21,8%), а "Барселона" - 20-и (20,7%).

В топ 50 има още два български отбора. "Славия" е на 35-о място с 18,1% минути за младите таланти, а "Ботев" (Пловдив) е 47-и с 16,5%.

Сред първите 100 има още три български тима - "Добруджа" е 59-и с 15,5%, "Спартак" (Варна) - 89-и с 14,3%, а 99-и е "Левски" с 13,7%.