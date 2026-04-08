Боксьорите се върнаха с 3 медала от Баку

Викторио Илиев Снимка: Startphoto.bg

Българските боксьори се отличиха с три медала от много силния международен турнир „Великият път на коприната" в Баку (Азербайджан). Националите достигнаха до бронзови отличия в конкуренцията на над 120 боксьори от три континента.

На трето място в своите категории завършиха Викторио Илиев (65 кг), Семьон Болдирев (90 кг) и Кирил Георгиев (+90 кг). Малшанс споходи Ясен Радев (60 кг). Той приключи преждевременно участието си, след като получи тежка аркада и трябваше да се оттегли преди полуфиналите.

В Баку Българска федерация по бокс бе представена и от изпълнителния директор Светослав Сапунджиев. Той бе в ролята на технически делегат, квалифициран към European Boxing. Мария Каваклиева за пореден път се отличи с точни и навременни намеси в ролята на съдия на и край ринга.

„Великият път на коприната" бе част от подготовката на българските национали преди Световната купа в Бразилия. Турнирът във Фоз до Игуасу ще се проведе от 20 до 26 април и е с голямо значение за трупане на актив за международната ранглиста по пътя към Игрите в Лос Анджелис 2028.

Съставът на България за Световната купа ще стане ясен следващата седмица. Националите ще отпътуват за Бразилия на 16 април.

