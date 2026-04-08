Лидия Енчева отнесе македонка за 1:0 на световното

Лидия Енчева Снимка: БФТ

България поведе с 1:0 победи срещу Република Северна Македония в третата си среща от турнира във Втора група на Евро-африканската зона на световното отборно по тенис за жени  „Били Джийн Кинг къп".

Лидия Енчева спечели убедително с 6:1, 6:2 срещу Зара Зафировска за едва 58 минути игра. Във втората среща на сингъл Денислава Глушкова ще играе срещу Сара Митевска. За мача на двойки пък са заявени Елизара Янева и Росица Денчева.

България е убедителен лидер в предварителната си група, като в първите два мача постигна победи с 3:0 срещу Република Южна Африка и с 2:1 над Мароко в Баня Лука (Босна и Херцеговина). В четвъртък нашите ще почиват, а в петък е последната им среща от групата срещу Египет.

