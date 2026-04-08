Сестри Стоеви тръгнаха с победа при защитата на европейската си титла

Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/StoevaSisters/

Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с победа защитата на титлата си европейското първенство по бадминтон в испанския град Уелва.

Сестрите, които са поставени под номер 1 в схемата, стартираха директно от втория кръг и надделяха над Дебора Жиле (Нидерландия) и Изабел Лохау (Германия) с 21:13, 21:14 за 39 минути, за да достигнат до четвъртфиналите.

Българките нямаха проблеми и доминираха през целия мач.

В спор за място на полуфиналите и гарантиран медал от шампионата Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят срещу петите поставени Киара Торънс и Джули Макферсън (Шотландия).

По-късно днес Стефани Стоева ще играе на единично срещу София Нобъл (Ирландия).

Сутринта Калояна Налбантова се класира за осминафиналите след успех над Рейчъл Сугдън (Шотландия) с 21:15, 21:11 за 32 минути.

България участва на първенството със състав от девет национали, но останалите отпаднаха в първите два дни.

