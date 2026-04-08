Стана ясна групата за националите до 18 г. на европейското в Италия

Мирослав Живков говори на избраниците си. Снимка: БФВ

Днес бе изтеглен жребият за европейското първенство за волейболисти под 18 години, което ще се проведе между 7 и 18 юли в италианските градове Порто Сан Джорджо и Латина.

Националният отбор на България, воден от селекционера Мирослав Живков, попадна в група "Б" (в Латина) заедно с отборите на Франция, Белгия, Чехия, Испания, Германия, Румъния и Нидерландия. В група "А" (Порто Сан Джорджо) бяха разпределени Италия, Полша, Словения, Финландия, Гърция, Турция, Сърбия и Исландия.

Според регламента на турнира първите два тима от всяка група ще се класират директно за финалната четворка.

Останалите отбори ще се наредят според ранкинга си в групите, което ще определи тяхното окончателно класиране.

