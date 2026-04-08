Веласкес пак засегна лошия терен за провала на "Левски" срещу "Добруджа"

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес даде редовната си пресконференция преди двубоя с "Арда" утре вечер. Испанският специалист засегна всички актуални теми около тима му.

"Отборът се справи добре с натоварванията след последния мач. Истина е, че получихме сериозен удар при техния втори гол. И ние успяхме да вкараме нашия втори гол в последните секунди, бяха луди минути. Добре реагирахме на всичко, което стана. Анализирахме всичко, което се случи на мача от първата до последната минута. Вече сме напълно насочени към срещата с "Арда", бяха встъпителните му думи.

"Играчи с натрупани значителни игрови минути за нас ще отсъстват, но затова имам на разположение останалите, за да търсим решения. Както и друг път съм казвал, имам доверие във всички. Ще потърсим най-добрите 11 за утрешния мач", отговори испанецът на въпрос за отсъствията на наказаните Кристиан Димитров и Майкон.

"Във връзка с терена, както споменах след последния мач, като че ли всички са изненадани от моите думи. Всички трябва да сме обединени около мнението, че на такъв терен не може да се играе, ако се търси израстване и по-високо ниво. Всеки, който ме познава, знае, че аз по никакъв начин не търся извинение и оправдание. В това отношение, нямам проблем да поемам отговорност. Но конкретно за последния мач, боли, когато работиш 24/7, а 75% от играта е определена от състоянието на терена. Това не зависи от мен. Искам да бъда добре разбран, да не бъда зле интерпретиран. Утре просто ще играем на нормален терен. Това, което ще се опитаме, е да покажем футболни аргументи, за да спечелим този мач", каза треньорът.

"Отборът не се влияе от предишния мач, няма да му се отрази добре или зле във връзка със следващата среща. Амбицията ни е максимална. Много добре се справят момчетата, много високо оценявам работата им. Определено вярваме във възможностите им. Съзнаваме, че утре ни чака съвсем различен мач в сравнение с последния", подчерта Веласкес.

Запитан дали футболистите му няма да играят срещу "Арда" с мисъл за дербито с ЦСКА след няколко дни, Хулио Веласкес отговори: "Не, по никакъв начин. Това е нещо съвсем различно. Тотално фокусът ни е върху Арда. Играчите не отдават по-голямо или по-малко значение на който и да е мач. Най-важен е следващият. Това е ясно послание и го показваме във всеки мач. Нямам никакво съмнение в това."