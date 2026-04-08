Почина легендарен сръбски баскетболен треньор

Именитият сръбски баскетболен треньор Душко Вуйошевич почина на 67-годишна възраст, съобщават сръбските медии. Вуйошевич се бореше със сериозни здравословни проблеми в продължение на няколко години, включително претърпя бебречна трансплантация миналата година и скорошни усложнения, свързани със сърцето и белите дробове.

Сърбинът, който в кариерата си води руски, френски и италиански отбори, бе най-известен с периода си в "Партизан" (Белград). Под негово ръководство клубът беше доминираща сила в региона, игра във Финалната четворка на Евролигата през 2010 година и се превърна в фабрика за талантливи играчи, насочили се към НБА и Евролигата.

Вуйошевич бе и селекционер на националните отбори на Сърбия и Черна гора, Черна гора и Босна и Херцеговина. Той оставя след себе си огромно наследство като един от най-уважаваните тактици в спорта на Балканите, пише изданието Eurohoops.net.

„Европейският и сръбският баскетбол загубиха един от най-страстните си умове и всеотдайни учители. Душко Вуйошевич беше баскетболен човек, ментор и символ на почтеност и отдаденост на играта. Неговото влияние оформи поколения състезатели и треньори, оставяйки незаличим отпечатък върху нашия спорт. От името на Евролигата изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството, приятелите и всички, които имаха привилегията да се учат от него. Неговото наследство ще живее на всеки терен, във всеки отбор и при всеки млад играч, който продължава любовта си към баскетбола", заяви президентът на Евролигата Деян Бодирога.