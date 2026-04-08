Легенда на "Юнайтед" идва в България с купите от Лига Европа и Лигата на конференциите

Бившият футболист на "Манчестър Юнайтед" и сръбския национален отбор Неманя Видич ще гостува в България, за да представи трофеите на УЕФА Лига Европа и Лига на конференциите. Тазгодишното издание на събитието ще се състои на 22 април пред зала 6 на НДК в София. Зоната ще бъде отворена за посетители от 13:00 до 20:00 часа, като достъпът ще бъде възможен само с предварителна регистрация, която започва на 14 април 2026 година.

Видич е петкратен шампион на Англия с "Манчестър Юнайтед, победител в Шампионската лига от 2008 година, както и световен клубен шампион с "червените дяволи". Бившият защитник е избиран два пъти за играч на сезона във Висшата лига.

Посетителите ще имат уникалната възможност да се срещнат лично с Неманя Видич, да се докоснат до два от най-престижните трофеи в европейския клубен футбол и да запечатат момента със снимка. Поради ограничения капацитет на събитието, предварителната регистрация е задължителна. Достъп до зоната ще бъде осигурен единствено на лица с потвърдена регистрация чрез официалната страница на събитието (регистрацията ще стартира на 14.04).

Организаторите ще се погрижат за настроението на всички присъстващи с голямо разнообразие от футболни активности и игри. Един от участниците ще спечели голямата награда - двоен билет за финала на УЕФА Лига Европа, който ще се състои на 20 май в Истанбул.

В събитието ще се включат легендата на българския футбол Красимир Балъков и една от най-обичаните музикални звезди - Галена.

Миналогодишното събитие премина при огромен интерес, като събра над 3,500 посетители - официални гости, медии и футболни запалянковци от цялата страна. Тогава феновете имаха уникалния шанс да видят трофеите отблизо и да се докоснат до един от най-великите вратари в историята - легендарния Джанлуиджи Буфон, в ролята му на посланик на УЕФА.