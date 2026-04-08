В БФС все пак се сетиха, че Брахими от ЦСКА е за наказание

Нападателят на ЦСКА Мохамед Брахими бе наказан с лишаване от състезателни права за една среща от Дисциплинарната комисия едва днес, след като играчът попадна в групата на треньора Христо Янев за гостуването по-късно днес на "МонтанаЮ. Той получи пети жълт картон при победата срещу "Берое" преди няколко дни, но официалното му предупреждение в срещата със "Септември" (2:1) от осмия кръг на Първа лига при съдия Мартин Марков не е било вписано в електронната система, което е довело до объркването.

"Съдийската комисия при БФС сезира Дисциплинарната комисия при БФС, че в 8–ми кръг на ППФЛ в електронното първенство не е вписан жълт картон на Мохамед Амин Брахими – състезател на ПФК ЦСКА София.

Предвид горното ДК препоръчва на СК да бъде вписан по служебен път наказателния картон по надлежния ред.

"За получен пети жълт картон в срещата от 28 кръг на ППФЛ с ПФК "Берое", ДК наказва Мохамед Амин Брахими – състезател на ПФК ЦСКА София със спиране на състезателни права за една среща и глоба в размер на 127.82 евро", написаха от футболния съюз.