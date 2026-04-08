„Гранична полиция" показа най-новите си дронове

Кампания ще информира кои пътища ще са затворени заради "Джиро д'Италия"

1336
Снимка: Българска федерация по колоездене

Полагаме всички необходими усилия, за да гарантираме сигурността на участниците и зрителите. Безопасността е наш основен приоритет при провеждането на събитие от такъв мащаб.

Това каза министърът на младежта и спорта Димитър Илиев по време на работна среща с представители на Министерството на вътрешните работи във връзка с подготовката на първите три етапа от колоездачното състезание Giro d'Italia, които ще се проведат в България в периода 8–10 май 2026 г.

По време на срещата беше обсъден и съгласуван план за временна организация на движението, който да гарантира нормалното функциониране на републиканската и общинската пътна мрежа. Планът ще послужи на Агенция „Пътна инфраструктура", Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Национална полиция" и общините, през които ще преминава надпреварата.

Предвидените мерки са насочени към осигуряване на безопасността и ефективното управление на трафика по време на провеждането на събитието. В тази връзка ще бъде проведена и информационна кампания, която своевременно да информира гражданите и пътуващите за въведените временни ограничения и промени в движението, за да се избегнат неудобства и пътуващите да могат да планират маршрути, за да избегнат затворените участъци в дните на провеждане на трите етапа от Giro d'Italia в България.

