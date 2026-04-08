Националките по тенис дадоха само 8 гейма на Северна Македония на световното

Отборът ни за купа "Били Джийн Кинг" в Ларнака Снимка: БФ тенис

България отнесе 3:0 Северна Македония на световното отборно по тенис за жени.

Турнирът от група II на зона Европа/Африка от турнира "Били Джийн Кинг Къп" е в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Росица Денчева и Елизара Янева спечелиха срещу Яна Божиновска и Ана Митревска без съществени затруднения с 6:0, 6:4 за 53 минути, за да оформят третия пореден успех на момичетата на капитана Магдалена Малеева в надпреварата, след като по-рано през седмицата те вече се справиха с Южна Африка и с Мароко.

По-рано днес Лидия Енчева даде аванс на българките след категорична победа 6:1, 6:2 над Зара Зафировска в първия сингъл, а впоследствие в двубоя между първите ракети на двете страни Денислава Глушкова осигури крайния успех след убедително представяне (6:1, 6:0) срещу Сара Митевска.

Така България си осигури място в баража за промоция, като води в класирането в предварителната група с пълен актив, а в последния си мач в петък ще играе срещу Египет.

След изиграването на срещите всеки срещу всеки, първият тим от всяка група ще се изправи срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в група I на зона Европа/Африка.

