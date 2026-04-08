“Арда” и “Лудогорец” дават най-малък шанс за младите

Серийният шампион “Лудогорец” и “Арда” са тимовете у нас, които най-малко разчитат на футболисти до 21 г.

Това сочи доклад на Футболната обсерватория, базирана в Швейцария, който обхваща повече от 5 години.

Според анализа тимовете от Кърджали и Разград са използвали съответно 16 и 11 такива млади играчи във въпросния период. Футболисти под 21 г., получили игрови минути за “Лудогорец”, са 2,4%, докато тези на “Арда” са 2,3%.

Иначе най-голям шанс за развитие у нас на младежите дава “Септември”. Тимът от Драгалевци, който всяка година се бори за оцеляване в елита, използва през последните пет години 45 футболисти под 21 години, като те получават 23,4% от игровите минути.

По този начин отборът от София се нарежда на 11-о място в света по този показател. Лидер от всички 55 изследвани лиги е датският “Нордшеланд” с 44,7% игрови минути за футболисти под 21 г.

Анализът сочи още, че ЦСКА също не позволява на много млади играчи да хванат ръка в първия тим. За близо 60 месеца “червените” използвали 23 футболисти под 21 години, като те са получили 5% от игровите минути.

За сравнение, в “Левски” пускат 19 младежи, като общо те получават 13,7% за игра.

