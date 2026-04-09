Веласкес с много промени за мача с "Арда"

Хулио Веласкес Снимка: Startphoto.bg

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес ще смени половината си отбор за днешното домакинство на “Арда”. Част от рокадите са принудителни, а други - заради незадоволителната игра при трагичното представяне на тима в неделя срещу “Добруджа (2:2).

“Сините” приемат днес от 20,30 ч тима от Кърджали на “Герена” в среща от предпоследния 29-и кръг от редовния сезон.

Извън сметките спрямо състава от онзи ден са Кристиан Димитров и Майкон, които са наказани. Вътрешните халфове Гашпер Търдин и Карлос Охене също ще загубят титулярните си места. Търдин е на картон от наказание, което значи да пропусне вечното дерби с ЦСКА в понеделник. Охене пък ще е сменен от Акрам Бурас, който се завръща след наказание.

Нападателят Хуан Перея също ще седне на пейката, като най-вероятно Армстронг Око-Флекс ще го замени. “Играчите ми ще играят с мисъл за “Арда”, не за ЦСКА”, каза Веласкес.

