Италия има фаворит за нов селекционер след поредния провал

Антонио Конте се очерта като воде кандидат за поста старши треньор на италианския национален отбор по футбол, ползвайки се с подкрепата на фаворитите за нов президент на местната централа Джовани Малаго и Джанкарло Абете, съобщава La Gazzetta dello Sport.

67-годишният Малаго и 75-годишният Абете са основните претенденти за ръководния пост на Италианската футболна федерация, въпреки слуховете, че легендите на „адзурите" Паоло Малдини, Алесандро Дел Пиеро и Деметрио Албертини може да участват в президентската надпревара.

Основните алтернативи на Конте за нов национален селекционер пък са Роберто Манчини и Масимилиано Алегри.

Новият президент на ИФФ ще бъде избран на 22 юни, така че следващите два мача на националния отбор, насрочени за началото на този месец, ще бъдат водени от временен старши треньор след оставката на Дженаро Гатузо в началото на месеца.

Конте изведе "Наполи" до шампионската титла в калчото през миналия сезон, а договорът му с клуба изтича през юни 2027 година, но президентът на неаполитанците Аурелио Де Лаурентис вече заяви, че ще пусне го за води италианския национален отбор. Той вече е водил "Скуадрата" в периода 2014-2016 година.