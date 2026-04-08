Дават 10 млн. евро на "Барса", за да играе в Южна Корея

"Барселона" има оферта между 9 и 10 милиона евро, за да играе приятелска среща в Република Корея.

От испанския гранд обаче не са склонни да пътуват до Азия само за един мач през лятото, като са предвидили предсезонен лагер в Англия, който трябва да се проведе в базата на английския национален тим "Сейнт Джордж Парк" в близост до Бирмингам.

"Барселона" има предложение за контрола и в Перу за 7 милиона евро и за Мароко срещу 5 милиона евро, като каталунците могат да избират. Барса вече отказа показа от Либия за 5 милиона евро заради съображения за сигурност. Клубът има покана и за приятелски мач от "Наполи" на 1 август на стадион "Диего Армандо Марадона", като това би била отлична проверка и за двата тима преди старта на първенствата на Италия и Испания.