Везенков най-използван от “Олимпиакос”

Александър Везенков е най-използваният баскетболист на “Олимпиакос” в Евролигата. Родната звезда получава игрово време от 28 мин и 28 сек, като нито един негов съотборник не прекарва толкова време на паркета.

След успеха над “Реал” (М) 102:88 пък гръцкият тим на Везенков си осигури гарантирано място в топ 8 на най-силното европейско първенство. Което пък значи, че “Олимпиакос” директно ще играе 1/4-финална серия, без да минава през плей-ин турнира. В момента Везенков и компания са лидери в подреждането с актив от 24 победи и 12 загуби.

Иначе срещу “Реал” звездата ни изигра поредния си силен мач и даде ясен знак, че най-много заслужава приза за “Най-полезен играч” през сезона. Асът ни завърши с 26 точки, 9 борби.

В същото време еуфория обзе София за предстоящия мач на Везенков. Тази вечер “Олимпиакос” гостува на “Апоел” (Тел Авив) в най-голямата зала у нас. До късно снощи бяха продадени над 10 хил. билета, като срещата се очаква да е най-посетената от домакинските мачове на израелците този сезон.

