Петко Панайотов спаси ЦСКА срещу последния

Юношата Петко Панайотов спаси ЦСКА от нов резил в първенството, като вкара победния гол в 5-ата минута на добавеното време за 1:0 срещу последния "Монтана". Халфът се появи на терена в 65-ата минута на мястото на Макс Ебонг.

Преди това ЦСКА за пореден път показа несъстоятелността си срещу аутсайдерите този сезон.

По някаква причина тимът на Христо Янев сметна отново, че ще успее да спечели трите точки, без да играе, като отправи един-единствен точен удар във вратата на съперника. Този на Панайотов бе вторият.

Отново халфовете се въртяха, центрираха безкрайно, докато на защитниците на домакините не им се схванаха вратовете от постоянно избиване на топки.

Реално имаше една опасност пред вратата на "Монтана" за целия двубой до гола, след като след корнер топката се озова на главата на Годой и той я прати в аут. Вероятно това бе и единственото му докосване до топката за над 30 минути игра.

Домакините си гледаха защитата, като на няколко пъти направиха доста добри контраатаки, но така и не успяха да застрашат Фьодор Лапоухов. Но вратарят така и не трябваше да се намесва сериозно за целия двубой.

Така преди вечното дерби ЦСКА показа, че се намира в тотална игрова криза и на Светли понеделник нищо добро не го очаква в двубоя с "Левски".

Поредна излагация направи БФС, като само часове преди мача бе наказан Мохамед Брахими. По всички документи всяка санкция трябва да бъде съобщена на клуба 24 часа преди мач. Сега съдийската комисия се сетила, че не бил нанесен картонът на халфа от мача със "Септември" от 13 септември миналата година и трябвало по служебен път да бъде записан. И 7 месеца по-късно това се случи. Съобщението на БФС обаче не съдържаше никакви санкции за главния рефер Мартин Марков от София или четвъртия Християна Гутева, които отговарят за попълването на електронния протокол. Реално ЦСКА имаше право да пусне Брахими в мача, след като не е уведомен навреме за наказанието, но реши да не се заяжда с централа, на която не и стига повече от половин година, за да оправи грешката си.