Ейса: Григор е моят герой в живота

Григор Димитров и Ейса Гонсалес явно не са само гаджета, а връзката им е по-специална.

Той е моят герой в живота, признава мексиканката за най-добрия български тенисист в историята. Актрисата и модел говори за новия брой на списание Women's Health.

Фактът, че Ейса има за партньор професионален спортист, много ѝ помага, защото неговият начин на живот е пример за нейния, пише авторката на текста Саманта Лийл.

Гонсалес признава, че Григор е изиграл огромна роля в нейното лично развитие и най-вече да обръща повече внимание на тялото си и да разбере какво е да разполагаш до себе си с човек, който наистина те подкрепя. Димитров е човек, който непрекъснато се интересува от нейното здравословно състояние и съветите на лекарите, чете много, за да е наясно с нейните диагнози и в същото време ѝ помага да бъде по-дисциплинирана.

“Той е напълно наясно със себе си. Никога не съм имала толкова вълнуваща, здравословна и комплексна връзка с друг човек. Във всеки момент мога да го попитам нещо и той да ми отговори”, обяснава Ейса.

В разговора за списанието тя разказва подробно за трудното си начало в шоубизнеса, тъй като не е говорела достатъчно добре английски и се е чувствала комплексирана от другите, на които е майчин език. Основната тема обаче са здравословните проблеми. Мексиканката припомня за момента, когато баща ѝ загива в катастрофа и тя започва да яде безконтролно, натрупва килограми, а после води дълга битка с тялото си, най-вече с целулита.

След ядрено-магнитен резонанс тя получава първата си диагноза - тежка аденомиоза, състояние, при което тъканта, която обикновено покрива матката, расте в мускулната стена на органа, често причинявайки обилно кървене, болезнена менструация и болки в таза. Като превантивна мярка Ейса решава да замрази свои яйцеклетки.