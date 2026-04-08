Александър Везенков се завръща в националния отбор. Лидерът в Евролигата "Олимпиакос" и голямата звезда на гръцкия гранд пристигнаха в София за мача си с "Апоел" Тел Авив от 37-ия кръг на елитната надпревара в четвъртък.

"Малко е странно, мачът е специален за мен, за вас, за всички. Да играя пред приятели, роднини, пред хора, които нямат възможност да гледат Евролигата на живо и мен, е невероятно.

Идват играчи, идват отбори, които, да не се лъжем, нямаше никога да дойдат в България, ако не беше се случило това с "Апоел". Дано се вдигне интересът към баскетбола.

По-специално, по специфично ще е, няма да е типичното гостуване, чакам да видя как ще изглежда залата, как ще се напълни. Знам, че ще се чувствам у дома.

Мачът е от голямо значение, ще бъде една битка, една война и трябва да я спечелим.

Засега се справяме добре, но форматът е такъв, че след една седмица няма значение дали си първи или четвърти, защото започват плейофите.

Почти на 100% съм здрав, обичам да играя всички мачове. Надявам се до края на сезона да съм здрав и да помагам на отбора. Искаме да сме първи, да завършим сезона по успешен начин и да спечелим трофея. Но и другите отбори го искат, затова стъпка по стъпка.

„Само да съм здрав, на 5 юли ще съм на линия за националния отбор. Не искам да говоря, че се контузих преди последните мачове. Явно не е на кадем да го коментираме", сподели Везенков.

„Ние играем квалификации за дивизия не знам и аз коя през 2029. Може би изпуснахме вълната. Надявам се все някога интересът да е толкова голям и да напълним една зала, както националния отбор."