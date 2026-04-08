С дим, но без ексцесии пловдивското дерби започна с духов оркестър и завърши 1:1 (Снимки)

"Локо" поведе, но Неделев изравни от дузпа

С равенство 1:1 завърши дербито между двата пловдивски гранда "Ботев" и "Локомотив" в Първа лига, което се игра на стадион "Христо Ботев".

В 23-рата минута "Локомотив" поведе с гол на Каталин Иту, а малко преди края на първото полувреме капитанът на "жълто-черните" Тодор Неделев изравни от дузпа.

В 59-ата минута феновете на "Ботев" (Пд) хвърлиха димка на терена, което наложи пожарникари да я отстранят, но без да спират двубоя.

Малко преди края на мача вратарят на "жълто-черните" Даниел Наумов се "скара" на феновете на отбора си. Причина за това стана хвърлена димка.

Все пак в добавеното време мачът беше прекратен за около пет минути, докато вятърът издуха дима от наново хвърлени пиротехнически средства.

Програмата за дербито започна в 20,15 часа, като първоначално излезе Военният духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции. След тях зрелищни фойерверки избухнаха в небето в чест на 114 години от създаването на "Ботев" (Пд).

"Жълто-черните" привърженици впечатлиха с хореография, издигайки албум със снимки на отбора през годините.

Секторът за гости, където бяха феновете на "Локомотив", бе препълнен, а привържениците не спряха да развяват знамената на клуба през целия мач.

Двубоят премина без големи ексцесии. Напрежение настана в последните минути, когато младеж хвърли кенче от централната трибуна, но се размина без пострадали. Двама полицаи се наложи да го отведат. Дикторът няколко пъти призова привържениците на "Ботев" да се въздържат от хвърлянето на пиратки по стадиона.

