На 40 г. Нойер стана първият вратар с 9 спасявания на "Бернабеу"

“Байерн” спря на 9 серията си от мачове без победа срещу големия враг в Европа “Реал”, а доколко това ще бъде запомнено, зависи от 1/4-финалния реванш в Шампионската лига на 15 април в Мюнхен.

В първата част на титаничния дуел германският гранд се наложи над испанския с 2:1, и то насред Мадрид.

Голмайсторите Луис Диас и Хари Кейн обаче не бяха главната причина за успеха. Баварците спечелиха благодарение на своя капитан Мануел Нойер.

Навършилият 40 г. на 27 март германец явно е в един от пиковете (предстои да се разбере дали ще е последният) на своята кариера и направи нещо невиждано на “Сантяго Бернабеу”, откакто детайлната статистика навлезе във футбола.

Нойер съумя в характерния си акробатичен стил да спаси 9 от 10-те точни удара на “Реал”. Единствено мегазвездата на домакините Килиан Мбапе успя да пробие германеца.

Във вторник вечерта Нойер бе един от тримата в съставите на двата отбора, които са присъствали и при предишната победа на “Байерн” над “Реал”.

Датата е 17 април 2012 г. Тогава баварците отново бият с 2:1, но това се случва в Мюнхен. Мачът е първи полуфинал от Шампионската лига.

Нойер пази за домакините, а титуляр в тяхната защита е австриецът Давид Алаба. Той остана резерва за “Реал” при 1:2 във вторник.

Титуляр за мадридчани преди 14 г. в ролята на десен бранител пък е настоящият техен старши треньор Алваро Арбелоа.

В реванша тогава “Байерн” загуби с 1:2, но при дузпите бе печеливш, за да се класира за финала в Мюнхен.

Там обаче отново след 11-метрови удари бе коварно излъган от “Челси”.

Иначе за “Байерн” последваха 8 мача без победа срещу “Реал”.

В полуфиналите през 2014-а под ръководството на Пеп Гуардиола баварците записаха 0:1 и 0:4 от водения от Карло Анчелоти испански колос.

В 1/4-финалите преди 8 г. “Байерн” с Анчелоти за предводител загуби 1:2 и 2:4 след продължения от “Реал” на Зинедин Зидан.

Година по-късно “балетистите” на французина отново покосиха начело с Юп Хайнкес “Байерн” след 2:2 и 2:1 в полуфиналите.

През 2024-а с треньор Томас Тухел баварците отпаднаха от “Реал” след 2:2 и 1:2 отново в тази фаза, а негов наставник отново бе Анчелоти.

Именно в последната среща Нойер при 1:0 за гостите на “Бернабеу” направи ужасяваща грешка, за да изравни Хоселу в 89-ата мин. Малко след това отново той вкара за 2:1.

Интересното е, че след всичките тези сблъсъци “Реал” ликува като победител в Шампионската лига.

С изявите си 5103 дни след последната победа на “Байерн” над “Реал” Нойер със сигурност се реваншира в една известна степен за гафа си.

За сегашния треньор на “Байерн” Венсан Компани пък мачът в Мадрид бе под номер 100 начело на баварците.

В тях белгиецът има 76 победи, 13 равенства и 11 загуби. Головата разлика е 302:101. И е спечелил по 2,41 точки на мач.

За сравнение Гуардиола имаше 79 победи, 10 ремита, 11 загуби, 275:76 и 2,47.

В друг първи 1/4-финален мач от Шампионската лига “Арсенал” излъга “Спортинг” в Лисабон. Германският национал Кай Хаверц бе точен в края за лондончани.

С тази победа английската Висша лига си осигури оставане на едно от първите 2 места в крайното класиране по коефициент за сезон 2025/2026 и съответно получава отново една допълнителна квота за основната фаза на Шампионската лига.

За другата спорят Испания и Германия.