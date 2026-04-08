"Гьозтепе" на Мъри Стоилов падна 1:3 у дома от шампиона "Галатасарай"

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" претърпя домакинско поражение с 1:3 от шампиона "Галатасарай" в отложен мач от 27-ия кръг на турския елит.

Срещата в Измир започна много лошо за тима на Мъри, който изоставаше с 0:2 още преди да са изминали и 20 минути.

Баръш Йълмаз (5) даде аванс на гостите, а в 19-ата мин преднината им бе удвоена след автогол на Алан Годой.

"Гьозтепе" намали изоставането си чрез Жуан Сантос (50), но надеждите на домакините за обрат се изпариха в 75-ата минута, когато Марио Лемина вкара трети гол за "Галатасарай".

Грандът от Истанбул е лидер с 67 точки, докато "Гьозтепе" е 5-и с 46.