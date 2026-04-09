"Левски" пак поведе в полуфинала срещу ЦСКА

В трета среща от полуфиналния плейоф на мъжкото волейболно първенство шампионът "Левски" обърна ЦСКА до 3:1 (20:25, 25:21, 25:18, 25:23) в своята зала.

Така резултатът в серията, в която се играе до 3 победи, е 2:1 за „сините".

Четвъртото вечно дерби ще е на 14 април в зала „Христо Ботев" от 19 ч. При нужда от 5-и мач плейофът ще се върне за финална битка в зала „Левски София" на 17 април от 19,30 ч.

Юлиан Вайзиг бе най-резултатен с 16 точки (2 ас). Гордан Люцканов завърши с 15 (2 аса). С 14 завърши Лазар Бучков, който записа впечатляващите 6 блока.

Иранецът Мохамед Реза Бейк завърши с 15 (1 ас).