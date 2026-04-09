20 г. след Мартин Петров "Атлетико" пак би "Барса" на "Ноу Камп", и ПСЖ с 2:0 срещу "Ливърпул"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вторите първи четвъртфинали от Шампионската лига завършиха с по 2:0 за "Атлетико" (Мадрид) и актуалния европейски шампион ПСЖ съответно срещу "Барселона" и "Ливърпул".

За каталунския гранд обаче със сигурност шансовете в реванша изглеждат не чак толкова лоши, докато за английския първенец те значително бледнеят.

Червен картон се оказа решаващ "Барса" да запише загуба №1 на обновения след ремонт "Ноу Кам" след 14 победи (отвори през септември миналата година).

В 41-ата мин Джулиано Симеоне бе фаулиран от Пау Кобарси и последният бе изгонен с директен червен картон.

Така потърпевшият даде шанс на баща си Диего да запише първа победа на клубния стадион на "Барселона" в кариерата си (аржентинецът пое "Атлетико" през 2012-а).

За мадридчани това е първа победа на арената на каталунците от 2006-а, когато при 3:1 титуляр за тях бе Мартин Петров.

От прекия свободен удар исканият от "Барса" Хулиан Алварес откри резултата за гостите.

В 70-ата мин норвежкият исполин Александер Сьорлот вкара за крайното 2:0.

С 10 човека "Барса" изпусна няколко положения, но не успя леко да улесни доста трудния ребус, който трябва да реши в испанската столица.

Интересното е, че при двата сблъсъка до момента в Шампионската лига "Атлетико" е отстранявал каталунците.

В Париж ПСЖ трябваше да бие с поне 2 пъти повече клатушкащия се яко през сезона "Ливърпул".

Точни бяха Дезире Дуе (11) и Хвича Кварацхелия (62).

Реваншите са на 14 април.