Треньорът на "Нефтохимик": Върнахме се в играта, гоним успех и в мач №3

Отборите на "Локомотив Авиа" и "Нефтохимик" стартират третата среща помежду си от полуфиналите във волейболното първенство при мъжете от равни изходни позиции. Двубоят е в четвъртък от 19 часа в залата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

"Върнахме се в играта, гоним успех и в мач №3, който до голяма степен ще определи фаворита за класиране на финал. Със сигурност напрежението е в повече при тях. При наша победа в Пловдив, ще имаме големия шанс да затворим серията пред нашите многобройни фенове в зала "Младост", коментира пред "24 часа" старши треньорът на шесткратните шампиони от Бургас Иван Станев.

40-годишният специалист призна, че няма проблеми с контузени или болни. Последната си тренировка "Нефтохимик" проведе в сряда вечерта в залата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

"Ще ви очакваме за онази подкрепа от трибуните", на която се наслаждават само от "черно-бялото" семейство", обявиха от "Локомотив Авиа".