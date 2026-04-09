ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Нефтохимик": Върнахме се в играта, г...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22632229 www.24chasa.bg

Треньорът на "Нефтохимик": Върнахме се в играта, гоним успех и в мач №3

Велизар Маджаров

740
Снимка: Startphoto.bg

Отборите на "Локомотив Авиа" и "Нефтохимик" стартират третата среща помежду си от полуфиналите във волейболното първенство при мъжете от равни изходни позиции. Двубоят е в четвъртък от 19 часа в залата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

"Върнахме се в играта, гоним успех и в мач №3, който до голяма степен ще определи фаворита за класиране на финал. Със сигурност напрежението е в повече при тях. При наша победа в Пловдив, ще имаме големия шанс да затворим серията пред нашите многобройни фенове в зала "Младост", коментира пред "24 часа" старши треньорът на шесткратните шампиони от Бургас Иван Станев.

40-годишният специалист призна, че няма проблеми с контузени или болни. Последната си тренировка "Нефтохимик" проведе в сряда вечерта в залата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

"Ще ви очакваме за онази подкрепа от трибуните", на която се наслаждават само от "черно-бялото" семейство", обявиха от "Локомотив Авиа". 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)