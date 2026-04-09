"Левски" смяна синьото с черно в памет на Борислав Михайлов

"Левски" няма да излезе с традиционния си син екип на "Герена" тази вечер срещу "Арда".

В памет на легендата на клуба и националния отбор на България -  Борислав Михайлов, столичани ще играят с черен екип.

Ето както написаха от "Герена":

"През миналата седмица България загуби една от най-ярките си футболни легенди – Борислав Михайлов.

 Боби е цяла епоха за любимия ни „Левски", затова няма как да не се преклоним пред него в първия домакински мач на тима след кончината му.

 В памет на Боби Михайлов ще заменим свещеното за стадион „Георги Аспарухов" синьо с черно. Представителният отбор ще излезе с черния екип срещу „Арда" в знак на траур и преклонение пред светлата му памет.

Никога няма да бъдеш забравен, капитане"!

