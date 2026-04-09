29 медала за родните таекуондисти (Снимки)

Българските таекуондисти се представиха отлично на завършилия този уикенд Skopje Open Ramus 2026. Над 1200 участници от 41 държави взеха участие в надпреварата, която бе организирана от зам. председателя на БФТ Димитър Михайлов. Също така имаше и отбор на съставен от бежанци, съобщиха от федерацията.
Нашите представители грабнаха общо 29 медала. Също така в генералното класиране при Кадети отборът на ТК Нерон е на първо място, а състезателите на ТК Ахил са на трето място. При Юноши отборът на ТК Гладиатор зае трето място. Ето и всички медалисти.
Мъже:
Златен медал за Християн Георгиев ТК Ахил
Юноши:
Златни медали
- Мария Стоева, 49кг от ТК Феникс,
- Анди Владимиров - ТК Кондор 2000г 78кг.,
- Йордан Терзийски -ТК Гладиатор 73кг.,
- Денислав Добринов ТК Кондор 2000г. 59кг.
- Йордан Ангелов -ТК Гладиатор 68кг.,
Сребърни медали спечелиха:
- Ния Григорова ТК Ахил - 44кг.,
- Мартин Евтимов - ТК Ахил 51кг.,
- Даниел Начков ТК Гладиатор
Бронзови отличия грабнаха:
- Благовест Христов ТК Барин,
- Виктор Вангеков ТК Феникс 55кг.,
- Теодор Христов ТК Ахил,
- Даниел Кирилов ТК Турбо
- Георги Георгиев ТК Гладиатор
Кадети
Златни медали:
-33 кг Данчо Петков ТК Нерон
-41 кг Борис Клечаров ТК Нерон
-47 кг Калина Велкова -ТК Кондор 2000г
-37 кг Никол Петрова ТК Нерон
-49 кг Владислав Кръстев ТК Ахил
-51 кг Виктория Кулишева ТК Ахил
сребърни медали:
-45 кг Николай Яначков ТК Ахил
-33 кг Гергана Миткова ТК Нерон
-37 кг Георги Попов ТК Гладиатор
- 41 кг Габриела Бояджиева – сребро
бронзови медали:
- Любослав Карамихов ТК Рамус
- Красимир Гетов ТК Сунг Ри
- Александър Стоев ТК Феникс
- Ивайло Петров ТК Нерон
- Симона Скробанска ТК Феникс