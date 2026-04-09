29 медала за родните таекуондисти (Снимки)

Българските таекуондисти се представиха отлично на завършилия този уикенд Skopje Open Ramus 2026. Над 1200 участници от 41 държави взеха участие в надпреварата, която бе организирана от зам. председателя на БФТ Димитър Михайлов. Също така имаше и отбор на съставен от бежанци, съобщиха от федерацията.

Нашите представители грабнаха общо 29 медала. Също така в генералното класиране при Кадети отборът на ТК Нерон е на първо място, а състезателите на ТК Ахил са на трето място. При Юноши отборът на ТК Гладиатор зае трето място. Ето и всички медалисти.

Мъже:

Златен медал за Християн Георгиев ТК Ахил

Юноши:

Златни медали

- Мария Стоева, 49кг от ТК Феникс,

- Анди Владимиров - ТК Кондор 2000г 78кг.,

- Йордан Терзийски -ТК Гладиатор 73кг.,

- Денислав Добринов ТК Кондор 2000г. 59кг.

- Йордан Ангелов -ТК Гладиатор 68кг.,

Сребърни медали спечелиха:

- Ния Григорова ТК Ахил - 44кг.,

- Мартин Евтимов - ТК Ахил 51кг.,

- Даниел Начков ТК Гладиатор

Бронзови отличия грабнаха:

- Благовест Христов ТК Барин,

- Виктор Вангеков ТК Феникс 55кг.,

- Теодор Христов ТК Ахил,

- Даниел Кирилов ТК Турбо

- Георги Георгиев ТК Гладиатор

Кадети

Златни медали:

-33 кг Данчо Петков ТК Нерон

-41 кг Борис Клечаров ТК Нерон

-47 кг Калина Велкова -ТК Кондор 2000г

-37 кг Никол Петрова ТК Нерон

-49 кг Владислав Кръстев ТК Ахил

-51 кг Виктория Кулишева ТК Ахил

сребърни медали:

-45 кг Николай Яначков ТК Ахил

-33 кг Гергана Миткова ТК Нерон

-37 кг Георги Попов ТК Гладиатор

- 41 кг Габриела Бояджиева – сребро

бронзови медали:

- Любослав Карамихов ТК Рамус

- Красимир Гетов ТК Сунг Ри

- Александър Стоев ТК Феникс

- Ивайло Петров ТК Нерон

- Симона Скробанска ТК Феникс