Европейската атлетика ратифицира рекорд на 60 м на Христо Илиев

Резултатът на талантливия Христо Илиев от 6.53 сек. в спринта на 60 м бе ратифициран от Европейската атлетика като нов рекорд на Стария континент за младежи под 23 години. С това постижение 21-годишният спринтьор спечели златния медал по време на Балканския шампионат в зала в Белград на 21 февруари, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика (БЛФА).

Тепърва предстои Европейската атлетика да ратифицира и втория рекорд за младежи под 23 години на Илиев от 6.51 сек. Той бе постигнат седмица след Балканиадата на Националния шампионат на България.

През февруари Христо Илиев направи три поправки на националния рекорд за мъже, подобрявайки върховото постижение на легендарния Петър Петров, което датираше от 1978 година.