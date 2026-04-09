Меле до Колежа след дербито снощи, пребиха фен - има задържани

Мая Вакрилова

[email protected]

1812
Фенове на двата пловдивски тима се сбиха след дербито на Колежа Снимка: Мая Вакрилова

Бил повален на земята и ритан

Масов бой е настанал между агитки веднага след дербито между "Ботев" и "Локомотив" снощи пред заведение за бързо хранене до Колежа, научи "24 часа" от очевидци.

Ексцесиите започнали малко след като "черно-белите" привърженици са били пуснати да си тръгнат от сектора за гости. Към тях тръгнали бултраси и започнала размяна на удари. Един от фенове бил повален на земята и ритан. 

Наложило се намеса на полицията и боят бил предотвратен. Има задържани, които са отведени в Шесто РУ.

Дербито завърши с равенство малко след 22,20 часа. Напрежението ескалира в последните минути, когато младеж хвърли кенче от централната трибуна, но се размина без пострадали. Към момента не е ясно дали и той е задържан от служителите на реда, или само отведен от стадиона. 

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)