"Олимпиакос" спря Везенков от среща с българските деца

Българската федерация по баскетбол информира, че среща на звездата ни Александър Везенков с фенове преди днешната тренировка на "Олимпиакос" в София няма да има.

"По решение на треньорското ръководство на "Олимпиакос" тренировката на отбора в крайна сметка ще бъде при затворени врати, като позицията на отбора е играчите да не бъдат обезпокоявани и фокусът им да не бъде изместван от предстоящия важен мач за финалното позициониране в класирането на редовния сезон на Евролигата.

Българска федерация по баскетбол уважава позицията на треньорския щаб на гръцкия клуб и поднася извинения за невъзможността срещата да се състои", написаха от централата

Първоначално от нея бяха обявили, че всички желаещи деца ще имат възможност да се срещнат с Везенков преди заниманието.

Двубоят "Апоел" (Тел Авив) - "Олимпиакос" от баскетболната Евролига предстои от 19,30 часа тази вечер в "Арена София".