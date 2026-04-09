Тайсън Фюри иска мач с Антъни Джошуа

Тайсън Фюри иска да излезе срещу Антъни Джошуа в сблъсък между бившите световни шампиони по бокс в тежка категория, ако спечели мача си срещу Арсланбек Махмудов в Лондон в събота.

37-годишният Фюри се върна отново на ринга и ще се се изправи срещу руснака, живеещ в Канада, на стадиона на Тотнъм.

"Трябва да мисля за Арсланбек Махмудов, но ако всичко върви добре срещу Антъни Джошуа ще бъде е следващата битка, която искам. Напълно съм готов веднага след това", каза британецът

36-годишният Джошуа се би за последно през миналия декември, когато победи с нокаут в шестия рунд американеца Джейк Пол в Маями.