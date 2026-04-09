ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Феновете на ЦСКА с традиционното шествие преди вечното дерби

Снимка: Архив

Привържениците на ЦСКА от трибуна "Сектор Г" традиционно организират шествие преди дербито с "Левски" в понеделник, 13 април.

"Червените" фенове ще се съберат пред фен магазина и бар на улица "Иван Асен", след което ще потеглят към Националния стадион за двубоя със "сините" от последния кръг на редовния сезон в efbet Лига.

"Започваме да се събираме след 12,00 часа на "Иван Асен" около добре познатите вече за вас наши фен магазин и бар, а малко по-късно ще потеглим заедно като юмрук към Националния стадион. Призоваваме за масирано присъствие и нашето желание е огромно червено море да залее Царевец и да покажем отново на всички силата на обединената червена общност, чиято единствена роля е да доминира навсякъде", пишат привържениците на ЦСКА на своята страница във фейсбук.

Снимка: Архив

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

