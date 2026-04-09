Суарес готов да помага на Уругвай за световното

Нападателят Луис Суарес не изключва завръщане в националния отбор на Уругвай за световното първенство по футбол в Северна Америка през лятото.

39-годишният ветеран заяви в интервю пред уругвайското издание Diario Ovación, че никога не би обърнал гръб на страната си, въпреки че се оттегли от представителния отбор на „Ла Селесте" през 2024 година.

„Очевидно националният отбор винаги е цел. Започваш да си мислиш за решението, върти се в ума ти, а с наближаването на световното първенство, ако се нуждаят от теб... какво ще направиш? Никога няма да откажа на страната си, никога няма да им кажа „не", каза Суарес, цитиран от ESPN.

Бившият нападател на "Ливърпул", "Барселона" и "Атлетико" (Мадрид) сложи край на престоя си в националния отбор на Уругвай през септември 2024-а, оттегляйки се като голмайстор номер 1 за всички времена с 69 гола в 143 мача за период от 17 години.

„Оттеглих се от националния отбор, за да направя път за други играчи и защото чувствах, че е дошъл моментът, в който вече няма да съм полезен на състава. Ако се нуждаят от мен, никога няма да им откажа. Това е невъзможно - стига още да играя, стига все още да съм активен", добави уругваецът.