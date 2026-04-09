"Юнайтед" отива на турне в Скандинавия

ЮМанчестър Юнайтед" ще играе контроли във Финландия, Норвегия и Швеция това лято. "Червените дяволи" добавиха нови подробности към предсезонната си програма, след като вече бяха обявили, че ще срещнат "Лийдс" в ирландската столица Дъблин на 12 август.

В Скандинавия футболистите на Майкъл Карик ще срещнат "Рексъм" на 18 юли на олимпийския стадион в Хелзинки. На 24 юли предстои двубой с "Розенборг" в Трондхайм на стадион "Леркендал".

На 1 август 20-кратните шампиони на Англия ще срещнат "Атлетико" (Мадрид) на "Строубери Арена" в Стокхолм, а турнето им в най-северната част на Европа ще приключи с двубой с "Пари Сен Жермен" в Гьотеборг на 8 август.

През последните години "Манчестър Юнайтед" провеждаше основната част от предсезонната си подготовка в САЩ, Австралия и Далечния изток.