Грешникът за "Барселона" се извини

Защитникът на "Барселона" Пау Кубарси се извини за изгонването си от игра в първия мач от четвъртфиналите в Шампионската лига срещу "Атлетико" (Мадрид), спечелен от столичани с 2:0.

В 41-ата минута Кубарси събори Джулиано Симеоне близо до границата на наказателното поле, предотвратявайки опасна атака в полза на "червено-белите". Съдията Ищван Ковач първоначално показа жълт картон на защитника на "Барса", но след като прегледа видеозаписа на ситуацията, отмени решението си и го отстрани от игра.

"Едно действие определя изхода на мача и самото единоборство. Това е футбол и аз поемам отговорност за резултата. Все още има дълъг път. По-единни сме от всякога. Едно семейство сме и винаги сме го показвали. Продължаваме напред с още повече постоянство и решителност. Никога няма да се предадем", написа Кубарси в своя профил в Инстаграм.