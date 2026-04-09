Сестри Стоеви уверено крачат към защита на европейската си титла, гарантираха си медал

Стефани Стоева и Габриела Стоева продължават защитата на титлата си на двойки жени на европейското първенство по бадминтон в испанския град Уелва. Българките се класираха за полуфиналите и си гарантираха отличие от шампионата.

Сестрите, които са поставени под номер 1 в схемата, показаха силна игра и елиминираха на четвъртфиналите петите поставени Киара Торънс и Джули Макферсън (Шотландия) с 21:13, 21:7 за 36 минути.

Стоеви водеха убедително през целия мач, а във втората част имаха аванс от 11:2 при техническото прекъсване и спокойно доиграха мача.

В спор за място на финала шампионките от миналата година ще срещнат третите поставени представителки на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир.

По-рано днес Стефани Стоева отпадна на осминафиналите на единично жени след поражение от номер 5 Кърсти Гилмор (Шотландия) с 12:21, 8:21 за 24 минути.

20-годишната Калояна Налбантова ще играе по-късно днес срещу поставената под номер 1 в схемата Лине Кяерсфелд (Дания).