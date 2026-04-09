Националките до 19 г. разбиха 5:1 Казахстан за старт на европейските квалификации

Националният отбор на България за девойки до 19 години започна по отличен начин участието си във втория кръг на европейските квалификации, след като постигна убедителна победа с 5:1 срещу Казахстан.

Двубоят се проведе в Малта, където възпитаничките на селекционера Ангел Славов демонстрираха силна и резултатна игра.

България поведе още в 9-ата минута с попадение на Мариела Петрова. В 22-ата минута Рая Бонева удвои преднината, а малко преди почивката Моника Балиова се разписа за 3:1.

През второто полувреме българският тим продължи да доминира на терена. В 52-ата минута Мариела Петрова отбеляза втория си гол в срещата, а шест минути по-късно Андреа Бояджиева оформи крайното 5:1.

С този категоричен успех България дава силен старт на участието си в турнира.

Следващият мач на българските националки е срещу домакина Малта на 12 април от 15,30 часа.