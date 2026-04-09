Никола Цолов ще кара в Маями и Монреал - Формула 2 за първи път в Северна Америка

Никола Цолов с първия си трофей СНИМКА: ФЕЙСБУК CAMPOS RACING

Няма да има голяма принудителна пауза във Формула 2.

Заради войната в Близкия изток бяха отменени стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия и се очакваше следващият кръг да е чак в Монако в началото на юни. В календара обаче бяха добавени Маями и Монреал - съответно на 1-3 и на 22-24 май.

Така Формула 2 за първи път ще има кръгове в Северна Америка. 

Начело в класирането след победата си в основното състезание в Австралия е Никола Цолов. Пилотът на "Кампос рейсинг" се прибра в България след решението да няма стартове в района на военния конфликт. 

