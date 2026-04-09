Донарума отрече, че италианците са поискал 300 000 евро бонус за класиране на световното

Вратарят на италианския национален отбор Джанлуиджи Донарума отрече информациите, че играчите са поискали бонус за класиране за световното първенство през 2026 г. преди решителния мач от плейофите срещу Босна и Херцеговина.

„Бях обиден от коментарите и забележките относно предполагаемите бонуси, които уж сме поискали. Като капитан никога не съм искал нито евро от италианския национален отбор. Както във всяко състезание, националният отбор дава бонуси на играчите, които се класират за турнира.

Това е всичко. Никой никога не е искал нищо от федерацията, нашият бонус щеше да бъде пътуване до световното първенство, но не стигнахме до там. Публикуваното ме обиди. Повтарям, никой никога не е искал никакви бонуси", каза Донарума.

По-рано вестник "Република" съобщи, че италианските играчи са се опитали да договорят бонус от 300 000 евро в съблекалнята преди мача си срещу Босна и Херцеговина, който по-късно загубиха след дузпи и не успяха да се класират за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.