ПСЖ единствен в Европа с шанс за 5 купи през сезона

Актуалният носител на Шампионската лига - “Пари Сен Жермен”, е единственият европейски тим, който има шанс да спечели цели 5 трофея през този сезон.

Френският тим е на крачка от 1/2-финалите, след като победи 2:0 “Ливърпул” в първия 1/4-финален сблъсък в Париж. А с оглед на показаното на терена едва ли играчите на Луис Енрике ще имат проблеми да елиминират “червените” след реванша другата седмица. Във френската столица пълният със звезди тим от Англия не отправи нито един точен удар по посока вратата на Матвей Сафонов. И гледката за феновете на мърсисайдци бе адски жалка картинка.

Показателят на “Ливърпул” за очакваните голове бе от 0,17 xG, като това е най-ниският им резултат във всички състезания под ръководството на Арне Слот. Всъщност двете им най-ниски xG представяния в атака в 105-те мача, откакто нидерландецът пое поста, са записани като гост на “Париж Сен Жермен”, тъй като двата тима се срещнаха и през миналата година в турнира. А тогава отново френският тим елиминира англичаните.

След поражението от ПСЖ пък шансовете на Арне Слот да запази поста си след края на сезона вече граничат към нулата. “Червените” нямат шанс за друг трофей през кампанията освен Шампионската лига. А както вече стана ясно, това да се случи граничи с илюзиите, макар и футболът да е непредвидим.

Иначе ПСЖ е лидер в местното първенство, като едва ли ще изпусне питомното и няма да триуфмира за пореден път в последните години.

Играчите на Луис Енрике пък през настоящата кампания вече спечелиха 3 отличия - суперкупата на Европа, суперкупата на Франция и Междуконтиненталната купа. Единственият възможен трофей, който ПСЖ изтърва през сезон 2025/2026, е купата на Франция. Грандът бе спрян на 1/16-финалите на турнира от градския съперник ФК “Париж”.

