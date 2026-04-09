Серията от спечелени сетове на Синер спря на 37

Световният №2 в тенис тенис Яник Синер се класира за четвъртфиналите на турнира от ранга "Мастърс 1000" в Монте Карло, но серията му от спечелени сетове спря на 37.

Италианецът победи в мач от третия кръг чеха Томаш Махач с 6:1, 6:7 (3), 6:3.

На четвъртфиналите Синер ще играе с поставения под номер 6 в схемата Феликс Оже-Алиасим. Канадецът водеше със 7:5, 2:2 срещу Каспер Рууд, когато норвежецът се отказа заради физически проблем.

Яник може да се върне на върха в ранглистата, измествайки испанеца Карлос Алкарас, ако спечели трофея в Монте Карло.

Преди това италианецът триумфира в Маями и Индиън Уелс, където турнирите също са от категорията "Мастърс 1000".